Incêndio em ônibus mata 31 crianças na Colômbia

Trinta e uma crianças morreram e 24 ficaram feridas no incêndio de um ônibus neste domingo, 18, na localidade de Fundación, no norte da Colômbia.



"No total, há 31 crianças mortas e 25 pessoas feridas, sendo 24 crianças e um adulto", afirmou o diretor de Emergências da Cruz Vermelha, César Urueña.



"O país inteiro está de luto. Está de luto pela morte destas crianças, nesta tragédia que aconteceu", disse em Fundación o presidente colombiano, Juan Manuel Santos.



A polícia do departamento de Magdalena informou que o ônibus explodiu por volta do meio-dia e que o trabalho de retirada dos corpos foi difícil, em consequência do estado de carbonização.



"O ônibus pertencia a uma comunidade religiosa e transportava crianças quando explodiu na zona de Fundación. Ficou completamente calcinado", explicou um oficial da polícia local.



Segundo a imprensa local, as crianças voltavam de uma missa.

