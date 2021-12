Incêndio em navio deixa ao menos 22 feridos na Alemanha

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas neste sábado, 9, duas delas gravemente, após se constatar um incêndio em um navio no Mar Báltico, próximo ao litoral da Alemanha, informaram as equipes de resgate locais. Cerca de 240 pessoas foram retiradas do navio.

O fato aconteceu nesta madrugada em frente à ilha de Fehmarn, quando a embarcação Lisco Gloria, que fazia o trajeto entre a cidade alemã de Kiel e a lituana de Klaipeda, sofreu uma explosão na parte superior e começou a pegar fogo.





Os passageiros e tripulantes, a maioria de origem báltica e russa, foram retirados por equipes de resgate dinamarquesas e alemãs. Os feridos, por sua vez, a maioria afetados pela inalação de fumaça, foram levados ao hospital universitário de Kiel.

Equipes de emergência e navios de voluntários prosseguiram durante toda a manhã com as tarefas de extinção do fogo, que ainda não concluíram.

As autoridades alemãs já iniciaram a investigação do incidente e consideram a hipótese que a explosão inicial esteja relacionada com as mercadorias perigosas que transportavam vários dos caminhões a bordo.

