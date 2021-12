Um incêndio de grandes proporções começou nesta quinta-feira, 31, no hotel de luxo Adress Downtown, em Dubai, segundo a polícia local. Ao menos 14 pessoas tiveram ferimentos leves, segundo informou a polícia local por volta das 17h.

O hotel, de 63 andares, é vizinho ao Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. As pessoas estavam reunidas para assistir aos fogos do Ano Novo quando as chamas começaram e elas foram tiradas às pressas, assim como todos os hóspedes.

O gabinete de imprensa do governo do Emirado de Dubai informou sobre o incêndio na rede social Twitter. Autoridades já estão no local para garantir "uma resposta rápida e segura", segundo o gabinete.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, que teria começado no 20º andar.

Das agências internacionais Incêndio de grandes proporções atinge hotel de luxo de Dubai

