Incêndio atinge museu Cité des Sciences de Paris

Dezenas de bombeiros combateram nesta quinta-feira, 20, um incêndio na Cité des Sciences de Paris, um dos maiores museus de ciência na Europa.



Dois bombeiros ficaram levemente feridos antes que as chamas fossem controladas, mas não foram registrados danos nas exposições do museu, informou a brigada de incêndio.



"O fogo está completamente sob controle. Não há risco de propagação", informou o porta-voz Gabriel Plus à AFP.



O fogo começou antes do amanhecer em um edifício que estava sendo decorado, e levou cinco horas antes de ser extinto.



A fumaça e as chamas danificaram uma área de 10.000 metros quadrados.



O sistema de alarme de incêndio não estava operacional devido aos trabalhos em andamento, explicou Plus.



Cerca de 30 caminhões do corpo de bombeiros e 120 bombeiros foram enviados ao local. Dois bombeiros foram atendidos depois de terem sido expostos ao calor intenso.



O calor era tão forte que as equipes de combate a incêndios só foram capazes de trabalhar durante 20 minutos por vez antes de serem substituídas.



A Cité des Sciences é mais um centro de aprendizagem da ciência para o público em geral do que um museu tradicional.



Localizado no nordeste de Paris, no Parc de Villette, o complexo atrai cerca de cinco milhões de pessoas por ano.

adblock ativo