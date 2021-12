Imprensa israelense relata piora no coma de Ariel Sharon

A imprensa israelense informou que o estado de coma do ex-primeiro ministro Ariel Sharon, de 85 anos, piorou. Segundo o canal 10 de televisão, a condição médica de Sharon "se deteriorou" nesta quarta-feira. Ainda de acordo com a emissora, ele estaria sofrendo complicações renais.

Procuradas pela imprensa local, as autoridades do hospital Tel Hashomer, no centro de Israel, não confirmaram a informação, e o filho do ex-primeiro ministro, Omri, se recusou a comentar o assunto.

Sharon está em coma desde que sofreu um grave derrame em 2006. Segundo a família, o ex-premiê israelense às vezes abre os olhos e move os dedos. Em setembro de 2013, ele passou por uma cirurgia para inserir um novo tubo de alimentação. Fonte: Associated Press.

