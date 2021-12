Imperador afirma rezar pela segurança dos japoneses

TÓQUIO - O imperador do Japão, Akihito, se declarou "profundamente preocupado" pela natureza "imprevisível" da situação na central nuclear de Fukushima e afirmou que reza pela segurança dos compatriotas, em um discurso exibido ao vivo na televisão.

Akihito lamentou a situação "imprevisível" na central nuclear de Fukushima 1, que registrou várias explosões depois da catástrofe natural. "Espero sinceramente que possamos impedir que a situação piore graças aos esforços de todos os que participam nas tarefas de socorro", declarou o imperador, que agradeceu o trabalho das equipes de emergência, tanto japoneses como estrangeiros.

Akihito, que subiu ao trono em 1989, se solidarizou com a população, obrigada a abandonar suas casas "em condições extremamente difíceis de frio, de falta de água e de combustível". "Rezo para que os trabalhos dos socorristas progridam rapidamente e que a vida das pessoas melhore, mesmo que seja apenas um pouco, para dar esperanças para iniciar a reconstrução", acrescentou.

Na sexta-feira da semana passada, a costa nordeste do Japão sofreu um forte terremoto de 9 graus de magnitude, que foi seguido por um devastador tsunami. Segundo os últimos dados oficiais, as catástrofes provocaram a morte de 3.676 pessoas e deixaram 7.558 desaparecidos, mas as autoridades calculam que o balanço final deve superar 10.000 vítimas fatais.

O imperador e esposa Michiko visitaram em catástrofes anteriores os locais afetados para reconfortar as vítimas. Mas esta é a primeira vez desde que Akihito sucedeu o pai, Hirohito, que o imperador aparece na televisão para enviar uma mensagem às vítimas.

Depois do terremoto de Kobe em 1995, no qual morreram 6.400 pessoas, ele se limitou a enviar um comunicado escrito. O imperador é o chefe de Estado do Japão, mas seu papel é honorífico e não tem nenhuma função pública.

