O satélite da Maxar, que fica próximo ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, registrou novas imagens da multidão de afegões que invadiu a pista do aeroporto e tentava invadir os aviões para fugir do país nesta segunda-feira, 16. A atitude acontece após o grupo Talibã assumir o poder no país, trazendo de volta uma ideologia tirânica após 20 anos.

>>Duas pessoas caem de avião ao tentar fuga após Talibã tomar o poder no Afeganistão

Da Redação Imagem de satélite mostra invasão em aeroporto em tentativa de fuga do Afeganistão

"Enquanto um avião turco se prepara para decolar do campo de aviação, as forças de segurança podem ser vistas perto de uma das principais pistas do aeroporto tentando evitar que multidões de pessoas se movam em direção a outras aeronaves e bloqueiem as operações de voo", disse, em nota, a Maxar.

Sete pessoas morreram após terem se agarrado ao trem de pouso ou à fuselagem na lateral de um avião de transporte C-17, da Força Aérea americana. Confira as imagens registradas pelo satélite.

Atitude acontece após o grupo Talibã assumir o poder no país | Foto: Maxar Technologies

