Igreja Católica em números

O mundo conta com cerca de 1,2 bilhão de católicos, incluindo mais de um milhão de padres, religiosos e religiosas, segundo os últimos dados do Anuário de Estatísticas da Igreja, atualizado em 31 de dezembro de 2010.

A essa data, o número de católicos era de 1.195.671.000, um aumento total de 15.006.000 em relação ao ano anterior.

O aumento ocorreu em todos os continentes e o maior foi registrado na África, com uma alta de 6.140.000, seguida da América (+3.986.000), da Ásia (+ 3.801.000), da Europa (+ 894.000) e da Oceania (+ 185.000).

O número de católicos por padre aumentou, atingindo o número de 2.900. Houve avanços em todos os continentes, à exceção da Ásia.

O número de bispos aumentou em 39, atingindo um total de 5.104, enquanto o mundo ganhou 1.643 padres em relação ao ano anterior, chegando ao total de 412.236.

O número de religiosos que não são padres aumentou e chega a 54.665, enquanto houve uma queda na quantidade de religiosos, que ficou em 721.935.

O número de missionários laicos em todo o mundo é de 335.502, com um aumento global de 15.276.

No âmbito da educação, a Igreja dirige em todo o mundo 70.544 escolas maternais com um total de 6.478.627 crianças; 92.847 escolas primárias para 31.151.170 alunos; 43.591 instituições secundárias para um total de 17.793.559 estudantes. Ela acompanha também 3.338.455 estudantes no ensino superior.

Os institutos de beneficência e de assistência dirigidos pela Igreja no mundo incluem, entre outros, 5.305 hospitais, sendo que a maior parte fica na América (1.694) e na África (1.150). A Igreja tem também 18.179 dispensários, principalmente na América (5.762), na África (5.312) e na Ásia (3.884), além de 547 leprosários.

Ela administra 17.223 casas de repouso para idosos, pessoas com doenças crônicas e com necessidades especiais, em sua maioria na Europa (8.021) e na América (5.650), mas também 9.882 orfanatos, sendo um terço na Ásia (3.606).

