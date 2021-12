Idoso morre durante sexo e mulher fica presa no corpo dele

Um idoso morreu enquanto mantinha relações sexuais com uma prostituta. Após a morte do homem, a profissional ficou presa ao corpo do parceiro.

O caso inusitado aconteceu porque os músculos da vagina dela se contraíram prendendo o pênis do idoso. Essa situação é conhecida como "penis captivus".

Os dois precisaram ser retirados em uma maca. Um vídeo mostra o momento em que o corpo aparece deitado na maca com a mulher por cima dele. Um lençol azul cobre o casal. Foi necessária uma intervenção cirúrgica para separar os dois.

O fato aconteceu fora do Brasil, mas não há informações sobre em que país. A causa da morte do idoso também é desconhecida.

