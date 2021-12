Hugh Jackman, o Wolverine, salva filho de mar agitado

O ator Hugh Jackman, que dá vida ao personagem Wolverine na série de filmes 'X-Men', ajudou a salvar o filho e outros banhistas do mar agitado da praia de Bondi, em Sidney (Austrália). O incidente ocorreu neste sábado, 26.

Ele, que tem 43 anos e está acostumado a ser herói no cinema, não pensou duas vezes e se lançou no mar para resgatar o filho Oscar, de 15 anos, ao perceber as fortes ondas que colocavam a vida dos banhistas em risco, como pode ser feito nas imagens feitas pelo jornal 9 News, da emissora Nine Network. Depois de salvar o filho, o ator ainda ajudou a retirar outros banhistas do mar.

Ator ainda ajudou a tirar as pessoas do mar (Foto: Reprodução)

No Instagram, o grupo de salva-vidas North Bondi Surf Life Saving Club, responsável por resgatar banhistas na região, agradeceu a ajuda de Jackman. Eles também publicaram uma imagem panorâmica da área de risco.

"Muito bem, Patrulha 13, comandada por Rosie Taliano e Tom Bunting que nesta tarde, completou 43 resgates no total, com apenas 12 membros na equipe de patrulhamento. Nosso muito obrigado aos oficiais em serviço, @bondisblsc, @brontesurfclub e @ surfrescue30 por sua ajuda extra. A praia teve de ser fechada devido às condições perigosas, com vários resgates acontecendo tudo ao mesmo tempo e com recursos limitados. @thehughjackman também foi flagrado colaborando nom resgate! Obrigado, Hugh", dizia o post.

