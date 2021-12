Homem tem prego alojado na face sem perceber

Um homem ficou alguns dias com um prego de oito centímetros alojado em seu crânio sem ele perceber na China. O acidente aconteceu no Natal quando Yang Yi Kui, de 55 anos, decorava a casa para os festejos de fim de ano. Na ocasião, ele usava uma máquina de corte e um prego ficou preso no equipamento, atingindo Yang em seguida.

Após se sentir mal, o chinês procurou os médicos e fez uma tomografia computadorizada, que revelou o prego. Ele fez uma cirurgia e Yang passa bem.

