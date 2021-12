Homem rouba tanque de guerra e arrasta polícia por perseguição de 2 horas nos EUA

As imagens de um tanque de guerra percorrendo as ruas do condado de Nottaway, nos Estados Unidos, viralizaram nas redes sociais na noite desta terça-feira, 5. Um tenente roubou o veículo de um quartel da Guarda Nacional norte-americana e arrastou a polícia local em uma perseguição que durou mais de duas horas. Ainda não se sabe o que levou o homem - cuja identidade não foi revelada - a fazer tal ato.

Em entrevista para a emissora NBC Washington, um assessor da polícia do condado afirmou que a equipe não conseguiria interceptar o tanque - um veículo projetado para o combate - como aconteceria em uma perseguição comum. Por isso, o trabalho realizado pelos oficiais foi de movimentação para evitar que o veículo militar entrasse em áreas de concentração urbana até que o combustível do veículo acabasse.

O tanque M577, que atinge velocidade máxima de 65 km/h e não possui armas e serve como transporte de militares e base de comando avançada. A polícia informou que o suspeito resistiu à ordem de prisão e teve que ser paralisado com um taser (arma de choque) para ser transportado a um hospital militar, onde foi tratado para ferimentos leves.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk