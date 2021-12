Homem que perdeu pênis na infância ganha órgão biônico

O escocês Mohammed Abad, de 43 anos, fez uma cirurgia para implantar um pênis biônico. O homem perdeu o órgão sexual quando tinha 6 anos, após ser arrastado por um carro por 182 metros.

Esse ano, ele, que é virgem, decidiu passar pela operação. De acordo com o portal norte-americano Huffington Post, foi implantado um pênis de 20 centímetros em Mohammed.

Para manter relações sexuais, basta que ele aperte um botão instalado em seu escroto, fazendo com que seu pênis infle com fluídos implantados na barriga. Para ficar mais natural, o órgão foi revestido com enxertos de pele retirados do braço do homem.

Agora Abad quer perder a virgindade. "Algumas moças podem querer testar", disse.

Além de Abad, um sul-africano passou pelo procedimento e agora aguarda o nascimento do filho.

