Homem que matou cantora não tinha conexão com ela, diz site

O homem que matou a cantora Christina Grimmie, que participou do programa de TV americano The Voice em 2014, não tinha nenhuma conexão aparente com a artista, segundo informações da polícia ao site TMZ, especializado em notícias sobre celebridades.

Ainda de acordo com o portal, as investigações se encaminham para provar que o homem estava numa "missão pessoal" para matar a jovem, de 22 anos. Ele viajou a Orlando, na Flórida, para matá-la após um show da cantora. No local, ele portava dois revólveres, dois carregadores de arma de fogo e uma faca de caça.

Policias informaram que o homem tem 21 anos e que, pelo que sabem até então, nunca tentou entrar em contato com Christina por redes sociais. Ainda segundo informações da polícia da polícia local, ele viajou de outra cidade na Flórida e planeja voltar para lá depois de cometer o crime, mas acabou se matando depois de atirar em Christina.

A identidade do homem será revelada pela polícia ainda neste sábado, 11, de acordo com a polícia.

