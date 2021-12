Homem que furava camisinhas com alfinete antes do sexo é condenado por estupro

Um homem de 47 anos foi condenado a quatro anos de prisão por estupro, em Worcester, no Reino Unido, por furar com um alfinete os preservativos usados com sua parceira. O caso aconteceu em 2018 e, de acordo com informações da IstoÉ, a vítima encontrou um alfinete ao lado de outras camisinhas já furadas.

Segundo o veículo, ela decidiu checar o último preservativo usado pelo casal e percebeu um furo nele. No tribunal, ele reconheceu a prática do crime, afirmando que foi a coisa mais “estúpida” que já fez.

O juiz reconheceu que a mulher consentiu com a relação, desde que o método anticoncepcional fosse usado no ato. Assim, conforme a sentença, ao furar as camisinhas houve uma quebra de confiança e consentimento, que se caracteriza como estupro.

