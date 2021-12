Homem passa por cirurgia para retirar garfo de pênis

Um australiano de 70 anos passou por cirurgia para retirar um garfo de seu pênis, de acordo com matéria do jornal britânico The Independent desta segunda-feira, 19. O objeto teria sido inserido pelo homem no mês passado em uma tentativa de "gratificação sexual".

Como o talher ficou preso, o homem procurou a emergência de um hospital 12 horas depois de inserir o objeto. Ele apresentava sangramento em seu órgão sexual. Os médicos identificaram o garfo por meio de um raio-x.

