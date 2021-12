Homem mata pelo menos 3 em possível ataque terrorista na França

Um homem armado matou pelo menos três pessoas em um ataque a um supermercado no sul da França, de acordo com o Ministério do Interior. Segundo autoridades, aparentemente tratava-se de um ataque terrorista e o suspeito foi morto a tiros pelas forças de segurança.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou a tomada de reféns e os ataques contra policiais ocorridos nesta sexta, afirmou sua agência de propaganda Amaq.

"O homem que conduziu o ataque de Trèbes no sul da França é um soldado do Estado Islâmico, que agiu em responsa aos apelos da organização de visar aos países membros da coalizão internacional", segundo um comunicado da Amaq postado na rede social Telegram.

Autoridades do país disseram que o homem invadiu a loja do Super-U na cidade de Trèbes, abrindo fogo e fazendo reféns. A polícia levou negociadores a falar com o homem.

Momentos antes do ataque ao supermercado, um carro avançou sobre um grupo de homens em Carcassonne, oito quilômetros a oeste de Trèbes, e um homem abriu fogo. Um policial ficou ferido. A polícia investiga se os dois episódios estão relacionados.

adblock ativo