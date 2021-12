Homem mata mulher por ela ser "ruim de cama"

Um australiano é julgado por ter matado a mulher alegando não estar satisfeito com as relações sexuais com ela. De acordo com o jornal Daily Mail, Klaus Andres, 70 anos, disse que a morte da esposa, a chinesa Li Ping Cao, 42 anos, foi um acidente.

O homem informou que o acidente ocorreu quando ele empurrou a mulher durante uma discussão acalorada. Ele, no entanto, confessou durante o julgamento que dissolveu o corpo de Li Ping em um latão com 60 litros de ácido.

O marido de uma amiga da amante de Andres, John Gunner, disse que o australiano reclamava do comportamento da mulher durante as relações sexuais. Ele dizia que ela era "entediante" e "apenas deitava na cama", enquanto a amante, uma tailandesa, era calorosa e afetuosa.

O crime aconteceu em outubro de 2011, na Austrália.

