Homem mata, esquarteja e cozinha corpo da ex-mulher

Um homem é suspeito de matar a ex-mulher, de 28 anos, e em seguida esquartejar e cozinhar o corpo dela. Ele foi identificado como César López Arciniega e está foragido. O crime ocorreu nesta quarta-feira, 24, na cidade de Taxco, no México.

De acordo com a polícia local, investigadores acharam partes do corpo de Magdalena Aguilar Romero em potes dentro da casa de César. Além disso, outros restos mortais estavam em sacos plásticos guardados no refrigerador.

A mulher foi vista pela última vez em 13 de janeiro. Ela teria ido pegar os dois filhos na casa do ex. Ainda não se sabe o motivo do assassinato. A polícia investiga o caso como feminicídio.

