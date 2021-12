Homem mais velho do planeta quer viver "mais uns 2 anos"

Um japonês nascido há 111 anos foi reconhecido nesta quarta-feira (20) como o homem mais velho do mundo.

Sakari Momoi, ex-diretor de uma escola nascido no dia 5 de fevereiro de 1903, recebeu o certificado do livro Guinness confirmando seu feito.

Vestido de forma elegante com um terno preto, camisa branca e uma gravata prateada, Momoi reuniu a imprensa na residência de idosos onde vive e disse que não tem pressa em ir embora.

"Quero viver mais uns dois anos", confessou.

Momoi recebeu o título após a morte em junho do americano Alexander Imich, nascido um dia antes.

Embora não escute bem, Momoi está bem de saúde. Gosta de ler e assistir sumô na televisão, segundo a imprensa local.

A mulher mais velha do mundo, Misao Okawa, de 116 anos, também é japonesa.

Cerca de 25% dos 128 milhões da população do Japão têm 65 anos ou mais. As previsões indicam que esta porcentagem, uma das mais altas do mundo, vai disparar a 40% nas próximas décadas.

