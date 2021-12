Homem mais alto do mundo se casa com síria

O turco Sultan Kosen, o homem mais alto do mundo com 2,51 metros, casou-se no domingo com uma síria em sua cidade natal de Mardin (sudeste), informou nesta segunda-feira a imprensa.

O gigante de 31 anos casou com Merve Dibo, que tem 1,75 metro.

"Estou contente de ter achado enfim alguém que me aceite e que me amará", declarou o recém-casado à imprensa.

O vertiginoso crescimento do turco, reconhecido em 2011 pelo livro Guinness dos recordes mundiais como o homem mais alto do planeta, é produto de um tumor que afeta sua hipófise.

Em 2010, foi operado do tumor na Universidade de Virgínia (Estados Unidos) e recebeu medicamentos para controlar o nível de hormônios do crescimento.

Em 2012, foi considerado curado e deixou de crescer.

Sultan Kosen é, no entanto, obrigado a caminhar de muletas, já que as articulações não têm o mesmo desenvolvimento que o resto do corpo.

