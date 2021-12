Homem mais alto do mundo morre com 26 anos

O tailandês Porchai Saosri, o homem mais alto do mundo, morreu na última segunda-feira, 9, aos 26 anos, em sua casa, na cidade de Surin.

Porchai, que tinha cerca de 2,69 metros de altura, há algum tempo sofria de doenças, que associadas ao seu transtorno, causavam seu crescimento desenfreado e também hipertensão.

O jovem tailandês ficou oito dias internado no Hospital de Prasat, mas recebeu alta e foi para casa, onde ficou aos cuidados da família até momento de sua morte.

Convivendo com a doença, a família do gigante até chegou a fazer uma campanha nos meios de comunicação do país, com o intuito de arrecadar fundos para o tratamento médico. Com isso, foram arrecadados cerca de 2.850 euros (R$ 11.500), que agora serão utilizados para o funeral.

Apesar de ser considerado o homem mais alto do mundo, Porchai morreu sem receber seu título no Guinness Book. Seu estado de saúde era tão grave, que o rapaz não conseguia nem se levantar.

adblock ativo