Um australiano precisou ser regado com azeite para conseguir sair de uma máquina de lavar roupa, na qual ficou preso após se esconder durante uma brincadeira.



O homem havia entrado na máquina de no lavar no sábado, 4, à tarde, em seu apartamento no norte de Melbourne, na esperança de assustar sua namorada quando ela voltasse para casa.



Mas ele "ficou preso", contou o sargento Tim Gleeson ao jornal Herald Sun.



Sem conseguir tirá-lo da máquina, policiais, bombeiros e equipes de resgate jogaram azeite de oliva no homem para ajudar no seu salvamento.



"Foi apenas uma brincadeira que acabou mal. O mínimo que podemos dizer é que o jovem está muito envergonhado", acrescentou, com um toque de malícia, a sargento Michelle De Araugo.



Vídeo mostra chegada da equipe de resgate:

Agência AFP Homem fica preso em máquina de lavar e só sai com azeite

