Homem fica 28 horas no mar após cair de barco

O empresário sul-africano Brett Archibald ficou 28 horas em alto-mar após cair de um barco. Ele viajava com amigos para as remotas ilhas Mentawai, perto da costa da Indonésia, no Oceano Índico, quando começou a passar mal por conta do mar revolto e foi para o convés. Após vomitar várias vezes, ele acabou desmaiando e caindo do barco.

Era noite e os amigos também estavam passando mal por conta da tempestade. Durante o período de Brett no mar, ele foi queimado por águas-vivas, encontrou um tubarão-de-pontas-negras-do-recife e foi atacado por gaivotas. Ele também chegou a pensar em tirar sua vida, mas desistiu da ideia e decidiu continuar boiando e nadando enquanto aguardava o resgate.

Contudo, o governo indonésio acreditava que ele estava morto e não mandou aviões nem helicópteros para procurá-lo. O capitão Tony Eltherington, no entanto, decidiu montar uma equipe de busca ao saber que um homem tinha caído no mar.

Ele saiu a procura de Brett e acabou resgatando o sul-africano do mar. Ao ser questionado porque tomou essa decisão, ele disse: "Ele é pai de duas crianças, é saudável, é um triatleta. Tinha certeza de que estava vivo".

adblock ativo