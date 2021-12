Homem é preso em aeroporto transportando barras de ouro no ânus

Um homem foi preso em um aeroporto no sul da Índia após tentar contrabandear barras de ouro escondidas no ânus. De acordo com o jornal NY Post, autoridades indianas desconfiaram da forma como o homem caminhava e resolveram revistá-lo.

Foi aí que perceberam que ele escondia o equivalente a UU$ 60 mil (aproximadamente R$ 338 mil) na própria cueca e no reto. Oficiais da Unidade de Inteligência Aérea ficaram responsável por extrair o material.

De acordo com a polícia, o objetivo do homem era passar despercebido pela alfândega para não pagar os 18% de impostos obrigatórios. Outro passageiro no mesmo voo também foi pego carregando quase 1kg de ouro contrabandeado, embora as autoridades não tenham revelado onde o viajante ocultou o material.

