Homem é preso após ameaçar sequestrar cantora nos EUA

Um homem foi preso nos EUA ao ameaçar sequestrar a cantora Lana Del Rey. Ele foi detido ao lado do local onde ela faria um show.

Michael Hunt, 43, estava com uma faca e ingressos para o evento no momento da prisão. A polícia não detalhou o teor das ameaças, mas o jornal "Orlando Sentinel" informou que ele teria feito uma série de postagens sobre a cantora nas redes sociais.

"Quero ver minha rainha na sexta-feira e deste dia em diante, nossas decisões serão uma só", disse. Em outra publicação, ele falou que Lana "conhece meu rosto em seus sonhos" e que "ela será minha para sempre".

Uma amiga dele comentou as postagens. "Estou tão feliz por você, Michael Hunt. Espero que ela te faça feliz quando você finalmente a perseguir e colocar as mãos nela", disse.

Após a prisão dele, a cantora comentou no Twitter que estava bem.

ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon.

After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF