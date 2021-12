Homem é preso acusado de planejar morte e canibalismo

Um enfermeiro britânico de 57 anos, identificado como Dale Bolinger, foi preso pela polícia inglesa acusado de planejar o assassinato de uma jovem de 14 anos para comê-la depois.

De acordo com a BBC, a promotoria britânica identificou que Dale participava de uma comunidade na internet reservada a "fetiches obscuros", na qual se fala sobre canibalismo como fantasia sexual.

O FBI e a polícia local rastrearam o e-mail que o acusado utilizava e descobriu que ele era membro de comunidades sobre estupro, decapitação e assassinato de mulheres.

Segundo informações da BBC, o FBI teve acesso a conversas de Bolinger nas comunidades que ele fazia parte, onde ele comentava que teria decapitado uma adolescente de 14 anos, comido crianças na frente das mães e comido uma mulher grávida e seu feto.

No celular e no computador do enfermeiro, arquivos com os nomes "jantar; uma já foi, uma à espera", "o churrasco", "o churrasco2" e "o churrasco3" foram encontrados, além disso, no rastreio foi descoberto que ele mantinha contato com uma jovem mexicana de 14 anos, com a qual propunha um encontro numa estação de metrô e fazer sexo com ela depois de matá-la.

Para Boelinger, a ideia de fazer amor e depois comer a vítima é excitante. "Ele disse que mataria ela com um machado ou uma machadinha e depois a comeria", disse o promotor Martin Yale à BBC.

Após a prisão, o britânico adimitiu a propriedade das imagens, mas negou que mantinha contato com a adolescente. A garota não foi identificada e o suposto encontro não aconteceu.

