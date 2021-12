Homem é encontrado próximo ao local de explosões na China

Um homem de cerca de 50 anos foi resgatado com vida neste sábado a cerca de 50 metros do epicentro das explosões ocorridas na quarta-feira em um terminal de contêineres do porto de Tianjin, ao norte da China.

Segundo a agência oficial "Xinhua", o homem foi achado pelos especialistas em produtos químicos que entraram nesta manhã no local da catástrofe e transferido imediatamente a um hospital da cidade.

A agência acrescentou que o resgatado "estava consciente e podia falar".

Trata-se do primeiro sobrevivente achado desde quinta-feira, resgatado enquanto as autoridades chinesas ordenaram a evacuação de todos os moradores em um raio de três quilômetros do local das explosões em meio ao temor pela contaminação química.

As explosões deixaram, por enquanto, um saldo de 85 mortos, 21 deles bombeiros, centenas de feridos e um número incerto de desaparecidos.

Além disso, outras 721 pessoas foram hospitalizadas, das quais 25 estão em estado crítico e 33 em estado grave.

Especialistas que cooperam nas tarefas de investigação consideram que é "possível" que o terminal armazenasse cianureto de sódio, altamente tóxico, entre outros produtos químicos, como nitrato de amônia, nitrato de potássio e carboneto de cálcio.

A expectativa é que, após a entrada hoje ao local de uma equipe formada por 70 especialistas em produtos químicos, se conheçam mais dados e se verifique o número de vítimas, e que também possam ser achados mais sobreviventes.

