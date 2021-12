Um homem-bomba do grupo terrorista Taleban detonou um explosivo na entrada do Parlamento no Afeganistão nesta segunda-feira e homens armados tentaram invadir o local que é fortemente vigiado. As forças de segurança afegãs conseguiram repelir o ataque, matando todos os sete homens armados e garantiram que nenhum membro do Parlamento fosse atingido, mas duas civis foram mortas. Os legisladores estavam reunidos no momento para votar sobre a nomeação de um novo ministro de Defesa.

O porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Sediqqi, disse que o ataque começou com a explosão de um homem-bomba que estava dentro de carro perto da entrada do Parlamento. Em seguida, homens armados tentaram invadir o local, mas foram afastados pelas forças de segurança e, eventualmente, encurralados em um prédio vizinho, que estava em construção.



Veja:





Estadão Conteúdo Homem-bomba do Taleban detona explosivo em frente ao Parlamento do Afeganistão

Sediqqi disse que uma mulher e uma menina de 10 anos de idade foram mortas e o porta-voz do Ministério da Saúde, Mohammad Ismail, disse que 31 civis ficaram feridos no ataque ao Parlamento, incluindo duas mulheres e duas crianças.

Sidiqa Mubarez, membro do Parlamento, disse que o prédio foi abalado pela grande explosão e que algumas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro. Ela disse a explosão aconteceu pouco depois que a nomeação de Masoom Stanekzai tinha sido confirmada para o cargo de ministro da Defesa, que estava vago há nove meses. A votação foi adiada por causa do ataque. O Taleban reivindicou o ataque em um comunicado à mídia.

Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão, condenou o ato. "Ataques a pessoas inocentes no mês sagrado do Ramadã é um ato claro de hostilidade contra a religião do Islã", disse o presidente em um comunicado, acrescentando que os extremistas são "criminosos que estão vinculados por nenhum credo ou religião".

O audacioso ataque ocorreu horas depois do Taleban ter capturado um segundo distrito na província de Kunduz, ao norte do país, exibindo sua capacidade de operar em múltiplas frentes.

Mohammad Yusuf Ayubi, chefe do conselho provincial, disse que os insurgentes atacaram o distrito de Archi Dashti pelos quatro lados e tomaram o controle total da área nesta segunda-feira. Ele disse também que as forças locais sofreram baixas, mas não soube dizer o número exato. Além disso, cerca de 150 mil moradores do distrito foram presos pelos combates.

O Taleban confirmou a captura do distrito, bem como munições e quatro tanques de guerra, em um comunicado enviado por e-mail.

No domingo, o Taleban assumiu o controle do distrito de Chardara, em Kunduz. Os insurgentes atacaram a capital da província, também chamada de Kunduz. Fonte: Associated Press.

adblock ativo