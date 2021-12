Homem-bomba detona explosivo dentro de Tribunal em Damasco e mata 25 pessoas

Ao menos 25 pessoas morreram depois que um homem-bomba detonou explosivos dentro do Palácio de Justiça em Damasco, na Síria, nesta quarta-feira, 15, de acordo com a TV estatal do país.

Segundo a TV, muitas pessoas ficaram feridas no ataque, que é o último de uma série de atentados e ataques suicidas contra as áreas controladas pelo governo. O tribunal fica perto do famoso e lotado mercado de Hamidiyeh.

Ainda não houve reivindicação imediata pelo ataque. Segundo Mohammad Kheir, chefe de polícia de Damasco, um homem vestindo um uniforme militar e carregando uma espingarda e granadas chegou à entrada do palácio, mas guardas o pararam e pediram para revistá-lo. Em seguida, ele se atirou para dentro do prédio e detonou seus explosivos, disse Kheir. Fonte: Associated Press

