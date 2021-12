Homem bebe demais e acorda com óculos tatuado no rosto

Um caso inusitado tem chamado a atenção dos moradores da cidade de Swansea, no Reino Unido. Após uma noite de bebedeira, em uma despedida de solteiro com amigos, um homem acordou no dia seguinte com uma armação de óculos tatuada em seu rosto.

"Eu não me lembro de ter começado a ser tatuado porque havia bebido bastante. Quando vi, eu pensei que alguém tivesse desenhado os óculos com alguma canetinha", conta o homem, que preferiu não se identificar, ao jornal britânico Daily Mail.

Após a "brincadeira" definitiva, o homem passou dois anos com a tatuagem, porém, ao ser alvo de piadinhas, ele optou por retirar a "arte". Foram necessárias seis sessões para que o homem conseguisse retirar a armação do óculo de sua face.

"Eu não queria que [meus familiares e amigos] ficassem envergonhados por minha causa. Decidi ali que iria remover a tatuagem", desabafou.

