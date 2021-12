Homem atropela e esfaqueia dezenas de pessoas na Áustria

Pelo menos três pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas após um carro se chocar contra uma multidão na cidade de Graz, na Áustria, na manhã deste sábado, 20.

De acordo com o jornal Daily Mail, testemunhas informaram que o motorista estava a cerca de 140 km por hora quando colidiu com as pessoas. Após sair do carro, o homem começou a esfaquear aleatoriamente quem acha pela frente, incluindo idosos e policiais. Mais de 60 ambulâncias socorreram as vítimas.

Ainda segundo o jornal, um menino de 7 anos e uma mulher estão entre os mortos no ataque na principal rua comercial de Graz.

O governador do estado descreveu o motorista como um "assassino solitário perturbado" e a polícia disse que ele estava angustiado com "problemas familiares", informa o Daily Mail.

O motorista não resistiu quando ele foi preso pela polícia, e disse que agiu sozinho. A polícia não tem nenhuma razão para acreditar que foi um ataque terrorista.

A identidade do austríaco ainda não foi revelada.

