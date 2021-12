Homem armado fere entre 20 e 50 pessoas em cinema da Alemanha, diz midia alemã

Um homem vestindo uma máscara abriu fogo dentro de um cinema na pequena cidade de Viernheim, próximo a Frankfurt (Alemanha). Segundo os números iniciais, há, ao menos, 25 pessoas feridas, informou nesta quinta-feira, 23, a TV pública alemã. O jornal local "Darmstädter Echo" informou que até 50 pessoas podem estar feridas.

Segundo o jornal "Bild", citando o Ministério do Interior do Estado de Hesse, o homem foi morto por membros das forças especiais alemãs quando resistiu à prisão. Não foram informadas a identidade do homem, nem as motivações do ataque.

O ataque ocorreu por volta das 15h (horário local). O complexo de cinemas Kinopolis fica dentro de um shopping center. A Alemanha está em alerta contra terrorismo desde os atentados de Paris, em novembro de 2015.

