Um homem vestido como Homem-Aranha foi preso neste sábado, 26, na Times Square, nos Estados Unidos, após socar o rosto de um policial que tentava prendê-lo por extorsão.

Segundo informações do jornal "New York Post", o rapaz, que seria morador de rua, obrigava as pessoas que queriam tirar foto com ele fantasiado de super-herói a pagarem 10 dólares.

Ao perceber a ação do Homem-Aranha, os policiais tentaram prendê-lo, mas o homem não se conformou e partiu para cima de um dos policiais com violência, derrubando-o no chão.

Só depois de uma luta corporal é que os policiais conseguiram imobilizar o rapaz e algemá-lo. Toda a confusão e a agressão foi filmada por pessoas que passavam pelo local. Confira o vídeo.

Da Redação Homem-Aranha soca rosto de policial nos Estados Unidos

