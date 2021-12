Hollande "lamenta" rumores de que teria caso com atriz

O presidente da França, François Hollande, ameaçou abriu um processo contra a revista Closer por causa de uma matéria de sete páginas, segundo a qual ele tem um caso secreto com a atriz francesa Julie Gayet.

Segundo declaração obtida pela Associated Press, Holande "lamenta profundamente os ataques no que diz respeito à privacidade, à qual todo cidadão tem direito". O documento diz que o presidente analisa a possibilidade de um ação contra a publicação, o que inclui um processo judicial. Hollande não citou o nome da atriz.

Rumores sobre a existência de uma amante do presidente circulam há bastante tempo. Nesta sexta-feira, a Closer publicou fotografias de um homem que identificou como um guarda-costas de Hollande pilotando uma scooter e afirma que o homem que estava na garupa era o presidente, embora ele usasse um capacete preto e seu rosto não possa ser visto. As imagens, feitas no final do ano passado, mostram a dupla visitando um apartamento, que pertenceria à atriz, perto do Palácio do Eliseu,

Hollande nunca se casou. Ele tem quatro filhos com a também polícia Ségolène Royal, com quem viveu por 30 anos. Atualmente ele vive com a jornalista da revista Paris Match, Valérie Trierweiler, que é considerada a primeira-dama da França.

