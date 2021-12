Hillary supera Trump em 12 pontos em nova pesquisa nos EUA

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, subiu 4 pontos e está superando o seu rival republicano, Donald Trump, em 12 pontos nas intenções de voto de prováveis eleitores nas eleições do país, em novembro, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Monmouth.

Atualmente, 50% dos possíveis eleitores apoiam Hillary e apenas 38% pretendem votar em Trump. Há duas semanas, Hillary estava com 46% do apoio, contra 42% de Trump, na mesma pesquisa.

Segundo o mais recente, mais de 6 em cada 10 eleitores acreditam que as alegações de abuso sexual por parte de Trump devem ser verdade. Ao mesmo tempo, as informações recentemente vazadas sobre os discursos de Hillary para Wall Street fazem com que seja menos provável que alguns eleitores continuam a apoiá-la.

Entre todos os eleitores registrados, Hillary conta com o apoio de 47% dos eleitores contra 38% de Trump.

adblock ativo