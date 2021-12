Hillary diz que o FBI deve dar mais detalhes sobre a investigação

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, direcionou comentários ao diretor do Escritório Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), James Comey, pedindo para que ele forneça mais detalhes sobre e-mails recentemente descobertos e "divulgue todas as informações que ele tem".

No começo do dia, Comey escreveu à liderança do comitê do Congresso dizendo que novos e-mails ligados à investigação sobre o servidor pessoal de Hillary na época em que ela serviu como secretária de Estado do governo de Barack Obama foram encontrados. A investigação havia sido encerrada em julho.

Mas a carta de Comey não dava mais detalhes sobre o conteúdo dos e-mails, e o diretor disse que ainda não estava claro se as mensagens eram significativas.

"O povo americano merece ter os fatos completos imediatamente", disse Clinton a repórteres após um evento de sua campanha em Des Moines.

A ex-secretária de Estado disse que ouviu sobre a investigação pela a imprensa e que não foi contactada pelo FBI. "Nós não sabemos dos fatos, e é por isso que estamos pedindo para que o FBI divulgue toda a informação", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

