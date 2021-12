Hillary Clinton irá divulgar histórico médico, afirma campanha

A candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, irá divulgar mais informações sobre seu histórico de saúde nesta semana, afirmou hoje seu assessor de imprensa, Brian Fallon.

O estado de saúde de Hillary entrou no foco após a ela passar mal e abandonar uma cerimônia em homenagem às vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001 no domingo. Horas depois, foi divulgado que a ex-secretária de Estado havia sido diagnosticada com pneumonia.

No ano passado, ela publicou um resumo sobre sua condição física, incluindo os resultados de alguns exames. Até o momento, essas informações eram consideradas suficientes pela campanha. Após o incidente de ontem, porém, quando vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostraram a candidata cambaleando e sendo ajudada por seu estafe a entrar no carro da campanha.

Hoje, o candidato republicano, Donald Trump, afirmou que também irá divulgar novas informações sobre seu estado de saúde.

Clinton irá passar a segunda descansando, segundo Fallon. Antes do episódio de ontem, ela não pretendia mudar sua agenda após o diagnóstico, completou. Agora, é possível que as atividades sejam retomadas na quarta-feira, quando ela terá um compromisso em Nevada. Fonte: Dow Jones Newswires.

adblock ativo