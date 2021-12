Hillary Clinton cogita candidatura à Casa Branca em 2016

Questionada mais uma vez sobre a dúvida que todos que acompanham a política dos Estados Unidos têm, Hillary Clinton disse na terça-feira, 8, que está "pensando" sobre uma candidatura presidencial em 2016.

Convidada de uma conferência de marketing em San Francisco, Hillary, amplamente considerada a favorita dentro do Partido Democrata se entrar na disputa, foi perguntada: "Quais são seus planos? Você vai entrar (na corrida)? Você pode anunciar aqui se quiser."

"Na verdade estou aqui buscando alguns conselhos de marketing", disse Hillary, acrescentando. "Fico obviamente lisonjeada e profundamente honrada por ter as pessoas me perguntando e as pessoas me incentivando. E estou pensando sobre isso, mas vou continuar pensando sobre isso por um tempo", afirmou, sob aplausos da plateia.

"Parte disso é porque as perguntas difíceis não são: 'Você quer ser presidente? Você pode ganhar?'. As perguntas difíceis são por quê. Por que você iria querer fazer isso e o que você pode oferecer que poderia fazer a diferença?", afirmou Hillary em um vídeo da conversa divulgado na Internet.

A ex-primeira-dama e senadora dos EUA, que foi derrotada pelo presidente Barack Obama na corrida para a nomeação presidencial democrata de 2008, disse que os Estados Unidos estão passando por um período de disfunção política.

"Eu vi isso de longe, quando era secretária, e foi desanimador e até mesmo constrangedor... realmente as coisas estão além dos limites", disse Hillary, que serviu como secretária de Estado no primeiro mandato de Obama.

