Guinness: Russa é eleita mulher com a maior boca do mundo

A russa Kristina Rei, 23 anos, entrou para o Livro dos Recordes (Guinness Book) como a mulher com a maior boca do mundo. Ela conquistou o feito após injetar 300 ml de silicone nos lábios. A esteticista de São Petersburgo quer ficar parecido com a sensual personagem Jessica Rabbit, do filme Uma Cilada Para Roger Rabbit.

Em entrevista para a imprensa em 2011, a jovem disse que achou o resultado fantástico e que ainda pretende fazer novas transformações, deixando as orelhas pontudas como um elfo.

<VIDEO ID=1321289/>

