Guinness elege ligre maior felino do mundo

Um filhote de leão com um tigresa, um "ligre", foi eleito o maior felino do mundo pelo Guinness Book of World Records de 2014. Hercules, como o bichano foi batizado, tem 418 quilos e 3,3 metros de comprimento.

O tamanho e peso de Hercules são considerados acima do normal para um felino, mas há uma explicação. Os animais do tipo "ligre" podem adquirir o dobro do tamanho de seus pais e pesar até 100 vezes mais que um gato.

O bichano vive na reserva Myrtle Beach Safari, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos (EUA).

