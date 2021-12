Grupo terrorista ameça matar funcionários do Twitter

Um grupo ligado aos terroristas do Estado Islâmico (Isis, em inglês) ameaça assassinar funcionários do Twitter que fecharem suas contas na rede social.

A ameaça foi feita no próprio Twitter por usuários ligados aos extremistas, com uma série de mensagens no domingo conclamando "lobos solitários" nos EUA e Europa a tornar a empresa o seu alvo.

Um aviso específico foi dirigida a funcionários na sede do Twitter, no Vale do Silício, com ameaças de levar a "guerra" à cidade de São Francisco, nos EUA.

Uma das ameaças veio do grupo Al Musra Al Maqdisia (Partidários de Jerusalém, em português), que tem sede na cidade e prometeu lealdade ao Estado Islâmico em fevereiro.

A conta foi suspensa, mais um dos tweets dizia: "#TheConceptOfLoneWolfAttacks chegou a hora de responder à gestão do Twitter, atacando diretamente os seus empregados e fisicamente assassiná-los!!"

A mensagem avisa que a execução estará à cargo do que eles chamam de "células dormentes de morte". Segundo o post, "a direção do Twitter deve saber que se não parar a sua campanha no mundo virtual, vamos trazer a guerra para eles no mundo real".

