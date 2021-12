Greve faz Lufthansa cancelar 929 voos nesta segunda-feira

A companhia aérea alemã Lufthansa informou neste domingo, 8, que a greve de comissários de bordo da companhia vai provocar o cancelamento de 929 voos e afetar mais de 100 mil passageiros nesta segunda-feira, 9.

"De um total de 3 mil voos previstos, 929 que chegam ou partem de Frankfurt, Munique e Dusseldorf vão ser cancelados", disse a empresa em um comunicado.

A greve dos funcionários, prevista até 13 de novembro, atingiu na última sexta-feira (6) e no sábado (7) os aeroportos de Frankfurt e Dusseldorf.

O sindicato alemão UFO, que representa a maioria dos 19 mil tripulantes da Lufthansa, havia anunciado que a greve seria interrompida neste domingo, já que "neste dia, a maior parte das viagens são de caráter privado", retomada na segunda-feira e sendo estendida ao aeroporto de Munique.

A companhia aérea alemã informou que o conselho de administração vai analisar amanhã as "consequências" da greve. "A Lufthansa reafirmou sua disponibilidade para retomar as negociações", diz a companhia.

As negociações com os representantes dos funcionários, iniciadas em dezembro de 2013, estão centradas em questões salariais, proteção contra as demissões e reformas e pré-reformas definidas em convenções coletivas.

As filiais da Lufthansa Germanwings - Eurowings, Lufthansa CityLine, SWISS, Austrian Airlines, Air Dolomiti e Brussels Airlines - não são afetadas pelo movimento grevista.

