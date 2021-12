Grávida é diagnosticada com zika vírus na Austrália, após viajar ao exterior

A Austrália informou nesta quarta-feira, 10, um caso de zika vírus em uma grávida que viajou ao exterior e recomendou que as mulheres evitem as áreas afetadas pelo mosquito transmissor do vírus, disse o Departamento de Saúde do Estado de Queensland.

O Departamento se recusou a fornecer detalhes adicionais, tais como qual país que a mulher tinha visitado, dizendo apenas que não era um caso adquirido internamente.

Na semana passada, uma outra mulher em Queensland foi diagnosticada com zika após o retorno de uma viagem a El Salvador.

Especialistas na Austrália disseram que o risco do zika vírus se espelhar é extremamente baixo e que o Aedes Aegypti vive apenas no nordeste do país, que é pouco povoado.

Fonte: Associated Press.

adblock ativo