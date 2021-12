Grandes partes do avião da AirAsia são encontradas no mar

Duas "grandes partes" do avião da AirAsia que caiu no último domingo, 28, no mar de Java, na Indonésia, com 162 pessoas a bordo, foram encontradas, informou neste sábado, 3, o chefe da agência nacional de buscas da Indonésia, Bambang Soelistyo.



"Com a descoberta de uma mancha de combustível e duas grandes partes do avião, posso garantir que são da aeronave da AirAsia que procuramos", disse Soelistyo durante uma coletiva de imprensa em Jacarta.



Segundo o funcionário, a maior parte encontrada mede de 10 metros por 5 metros e o outro 7 por 0,5 metro.



"Enquanto eu falo com vocês um ROV (veículo submarino por controle remoto) está imergindo para obter imagens reais dos objetos detectados no fundo do mar. Eles se encontram a uma profundidade de aproximadamente 30 metros", completou.



Soelistyo ressaltou, contudo, que uma forte corrente marinha dificulta, no momento, o trabalho do veículo submarino automático.



O mau tempo registrado nos últimos dias tem atrapalhado a busca dos corpos e da fuselagem do Airbus A320-200, que desapareceu das telas de radar e caiu no mar durante uma tempestade.



Até agora, foram recuperados 30 corpos. As tarefas de busca contam 29 barcos e 17 aviões.



Encontrar as caixas pretas do avião é crucial para poder determinar a causa do acidente.

adblock ativo