Governo da Crimeia quer controlar estatais ucranianas

O governo pró-Rússia da República Autônoma da Crimeia planeja nacionalizar, o mais breve possível, as empresas estatais ucranianas instaladas no território, anunciou nesta quarta-feira, 12, o vice-primeiro-ministro do autoproclamado governo da Crimeia, Rustam Temirgaliev.

"Os ativos das empresas estatais, incluindo extratoras como a Chernomorneftegaz, e algumas clínicas estatais passarão a ser, de imediato, propriedade da República da Crimeia", disse à agência russa Interfax o número 2 do Executivo da Crimeia, cuja legitimidade é negada pelo governo central.

Temirgaliev assegurou, por outro lado, que as empresas privadas registradas legalmente na Crimeia não terão qualquer problema, "podendo continuar a trabalhar como antes".

Sobre o sistema bancário na região autônoma ucraniana, o vice-primeiro ministro explicou que os bancos russos já começaram a entrar no território e que vários planejam criar representações.

O Parlamento da Crimeia aprovou, nessa terça-feira, uma declaração de independência da Ucrânia, passo prévio para o referendo de domingo, 23, quando a população vai se manifestar sobre a união com a Rússia.

