Governo da Argentina proíbe entrada de brasileiros até dia 8 de janeiro

Assustado com o crescimento do número de casos da Covid-19 no Brasil, o governo da Argentina vetou a entrada de turistas brasileiros no país até, pelo menos, o dia 8 de janeiro. A medida pode ser prorrogada e atinge também países como Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Além da restrição, argentinos e estrangeiros que residam no país precisarão apresentar o exame PCR negativo e cumprir sete dias de isolamento para poder entrar no país.

A companhia aérea Latam, que oferta voos do Brasil para a Argentina, informou aos passageiros que "as constantes atualizações das exigências do país de destino devem ser consultadas antes dos voos, observando as regras e restrições para seu embarque".

Com a medida do governo, a companhia afirmou que os passageiros poderão optar por remarcar a data do voo, sem multa, ou pedir um reembolso integral da passagem.

