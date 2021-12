Gorila faz sucesso com as japonesas por aparência "atraente"

Um gorila de 18 anos (equivalente a 38 anos de um humano) está fazendo sucesso entre as japonesas. Morador do zoológico da cidade de Nagoya, na região central do país, Shabani faz as moças suspirarem e até mesmo desmaiarem com seu "charme" e físico musculoso.

O primata ficou famosos após algumas "fãs" publicarem fotos suas nas redes sociais, elogiando seus olhos negros e sua boa forma física - mais definida que os outros gorilas do local.

A partir daí, ele passou a ser visto pelas japonesas como o modelo perfeito de homem moderno: além da aparência atraente, um pai responsável - já que também cuida de seus dois bebês gorilas.

Esta última característica se tornou bastante popular entre as mulheres no Japão, que enfatizam a dedicação dos ídolos que também são pais de família. Entre eles está o maior cantor pop do país, Takuya Kimura, que possui dois filhos.

Segundo informações da BBC, o porta-voz do zoológico, Takayuki Ishikawa, afirmou que os gorilas sempre foram populares entre os visitantes, mas que Shabani fez o número de visitas duplicardesde o mês de março.

"Talvez agora as pessoas tenham mais tempo para admirar os gorilas e por isso tenham notado sua atratividade", disse.

A companheira de Shabani, a gorila Nene, também chama atenção pela idade em que teve os filhotes, com 40 anos, e por ter 24 anos a mais que ele.

Foto: Higashiyama Zoo and Botanical Gardens | AFP

