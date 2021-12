Google se desculpa por app que confundiu negros com gorilas

O Google pediu desculpas na quarta-feira depois que um programa de reconhecimento facial em um novo aplicativo de fotos incluiu uma legenda de 'gorilas' na imagem de um casal de afro-americanos.

"Estamos consternados e pedimos desculpas sinceras pelo ocorrido", afirmou um porta-voz do Google em um e-mail enviado à AFP.

"Tomaremos medidas de maneia imediata para evitar a repetição de um erro deste tipo", completou.

Google reagiu rapidamente depois que um internauta denunciou a foto na rede social Twitter.

Google Photos, y'all fucked up. My friend's not a gorilla. pic.twitter.com/SMkMCsNVX4