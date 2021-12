Google obtém patente de cola que gruda pedestre atropelado

O Google obteve a patente nos Estados Unidos de uma substância adesiva que faz com pedestres fiquem grudados na carroceria de carros caso seja atropelada. A ideia é passar a cola no capô e para-choque dos carros.

O produto tem um tipo de capa que é rompida com o impacto. O objetivo é fazer com que a vítima fique presa ao carro até esse parar, evitando um segundo impacto no chão ou em outro objeto. De acordo com o Google, esse segundo impacto é responsável por agravar as lesões nesse tipo de acidente.

adblock ativo